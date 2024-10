Maria Antonietta ringrazia Reggio Calabria: “Vi voglio bene, tornerò ancora più forte”

Maria Antonietta Rositani ringrazia Reggio Calabria. Con un post su Facebook, la donna vittima di un drammatico episodio assicura che tornerà più forte di prima. Di seguito il messaggio pubblicato da Maria Antonietta. che dedica anche un dolce pensiero al compianto sindaco Italo Falcomatà

“Mi ritrovo nel mio letto d’ospedale ,ormai sono trascorsi 6 giorni 6 lunghi giorni che non vedo te mio adorato papà che ti stai prendendo cura dei miei figli come solo un buon padre può fare ti immagino che ridi per far ridere i tuoi nipoti quante lacrime avresti voluto far correre dai tuoi occhi ma io ho preso da te sono una roccia e del nostro dolore non vogliamo soffrano i nostri cari o quanto meno cerchiamo di incoraggiarli continua così papà non mollare stai vicino alla mamma che come tu sai è più debole di noi alla mia nonna quanto la amo….a Rosario che sicuramente si sarà chiuso in se stesso a mia sorella quanto è bello pronunciare questa parola Valeria ti voglio bene ,Danilo mi sveglia giorno e notte e fidatevi è semplicemente straordinario.

Grazie zio Franco zio Leandro cugini amici conoscenti . Grazie Reggio Grazie sindaco vi ho sempre ammirato come ammiravo il vostro dolce papà che la domenica mattina sul corso mi salutava con una mano nella guancia ,non si possono dimenticare le cose belle della vita ne far entrare quelle brutte e farne prendere il sopravvento lo so sarà duro me lo ripetono tutto il giorno ed io imperterrita rispondo sconfiggero’ anche questo per tornare da voi più forte di prima lo devo a me ai miei figli a voi miei cari e a tutte le persone che credono in me .Vi voglio bene siete ormai la mia linfa vitale grazie e donne non mollate io sono e sarò con voi più rovente di prima”.