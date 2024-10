Calabria, Mariachiara Soldano è la 1ᵃ donna al comando di una compagnia Carabinieri

Lo scorso 8 settembre è stato l’ultimo giorno per il comandante Sebastiano Maieli alla guida della Compagnia di Rende. Al suo posto è arrivata, oggi, il capitano Mariachiara Soldano.

Si tratta della prima donna in Calabria al Comando di una Compagnia.

La carriera

L’ufficiale, 30enne, di origini pugliesi, secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, ha frequentato l’accademia militare di Modena, completando il percorso di studi alla Scuola ufficiali di Roma, dove ha conseguito le lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza interna ed esterna.

Ha svolto servizio nel Lazio, quale comandante di plotone/insegnante presso la scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Velletri, per poi essere impiegata in Sicilia per quattro anni, dapprima con l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica e poi di quello di Ragusa.

La significativa esperienza già maturata nel corso dei pregressi impegni professionali costituiscono la base da cui partireper operare in un territorio, quale è quello facente capo alla compagnia di Rende ed alle dieci stazioni dei carabinieri dipendenti, particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il saluto SIUL

Il segretario generale SIULM carabinieri Calabria, Amedeo Di Tillo, attraverso un post su Facebook, ha dato il benvenuto alla nuova comandante ed ha salutato il Maieli trasferito al nucleo investigativo di Lucca: