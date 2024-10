Le previsioni del doppio ex Ciccio Marino, sul futuro di Reggina e Brescia

"Resta un mistero: perchè Saladini, dopo aver pagato il grosso, non ha versato anche i 757000 euro? Forse c’è qualcosa che non sappiamo"

Intervistato dai colleghi di bresciaingol il doppio ex Ciccio Marino, reggino purosangue, ha parlato della vicenda che sta caratterizzando le due società, quella amaranto al momento esclusa dalla serie B, le rondinelle che attendono notizie riguardo il ripescaggio: “A Reggio c’è stato un sit-in dei tifosi. Si va da un misto di preoccupazione e incazzatura a un pò di speranza di ritrovare la serie B. Di sicuro in capo alla Reggina ora manca anche un pò di trasparenza. Saladini non sta più comunicando nulla e quindi la gente si chiede cosa succederà, anche se la squadra e l’allenatore Inzaghi il 18 di questo mese devono presentarsi al Sant’Agata per iniziare la preparazione e forse questo può essere un indizio.

Come finirà

“La Figc il 28 luglio riammetterà il Brescia e il 2 agosto il Tar del Lazio deciderà che la B dovrà passare a 21 squadre con anche la Reggina. Il Tar è un tribunale ordinario e non smentirà mai quello di Reggio Calabria che aveva emanato la sentenza dell’omologa della ristrutturazione del debito, consentendo agli amaranto di pagare entro il 12 luglio il dovuto come poi è stato fatto. Resta un mistero: perchè Saladini, dopo aver pagato il grosso, non ha versato anche i 757000 euro entro il 20 giugno evitando così questo polverone? Ma forse c’è qualcosa che non sappiamo“.

Balata e Gravina sono stati chiari: ‘Niente B a 21 squadre’

“Si però poi hanno anche aggiunto: a meno che non lo decida un giudice. Quindi il Tar. La Reggina sta seguendo leggi dello stato, non è colpa sua, semmai della Federazione che permette ancora di far entrare i tribunali ordinari nelle decisioni sportive. Fin che ci sarà questo rimpallo legislativo non si potrà che assistere a vie di mezzo. Vedrete che il 28 luglio il Consiglio Federale riammetterà il Brescia poi la Reggina vedrà riconosciute le proprie ragioni con i tribunali ordinari e assisteremo a una serie B con 21 squadre“.