I comuni di Africo, San Luca, Platì e Canolo protagonisti a Matera per il ‘Pane di comunità’

Continua il percorso di valorizzazione del pane della Locride con Gal Terre Locridee e Officine delle Idee.

Da giovedì 23 novembre a sabato 25, il grande evento “Pane di comunità” è a Matera, Città del Pane, con convegni, tavole rotonde, mostre, laboratori, degustazioni, spettacoli teatrali e performance artistiche, nella sede del Museo nazionale all’ex ospedale San Rocco in via San Biagio.

L’evento è realizzato dall’amministrazione comunale di Matera, in collaborazione con “Officine delle idee” e “Il Cammino del pane”, in partenariato con il Gal Terre Locridee, e vede la partecipazione dei comuni di Africo, San Luca, Platì, Canolo, luoghi simbolo per la bontà del loro pane.

Un’occasione unica per esplorare il mondo affascinante del pane e del suo significato culturale profondo, attraverso il prisma di un itinerario che unisce le persone, le comunità e le tradizioni. Il pane, elemento chiave del nostro patrimonio culturale, è il filo conduttore di questo cammino. Attraverso il cammino del pane, si uniscono le comunità, territori e popoli, promuovendo valori di solidarietà, fratellanza e amore per gli altri.

Nell’ambito dell’evento, sarà sottoscritto il “Manifesto del Cammino del pane” a sottolineare l’importanza di preservare le tradizioni della panificazione, del recupero dei grani antichi, dell’impiego di materie prime di qualità e della valorizzazione delle comunità locali. Obiettivi essenziali: la partecipazione attiva, la coesione sociale e culturale, l’accessibilità, la consapevolezza, la sostenibilità, la responsabilità, l’economia circolare, la valorizzazione del patrimonio e la promozione della cultura del buon cibo.

Il programma

Il programma di sabato 25 novembre, giornata conclusiva, prevede: alle ore 10.00 i saluti istituzionali del Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e dell’Assessore Attività Produttive del Comune di Matera, Lucia Gaudiano. Interverranno S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina-Tricarico, Angela Martino, Presidente Assopanificatori Matera, Leo Montemurro, Presidente CNA Basilicata, Rosa Gentile, Presidente e dirigente Nazionale Confartigianato Matera, Nicola Minichino, Presidente Copagri Basilicata, Vitina Marcantonio, Presidente Rete Agricola Materagri, Francesco Macrì, Presidente Gal Terre Locridee, Emanuele Antonio Oliveri, Presidente Gal Batir, Natale Carvello, Presidente Gal Kroton.

Alle 11.00, discutendo di “Panturismo, turismo di comunità ed esperienziale” interverranno Vito Sabia, Presidente UNPLI Basilicata, Filippo Capellupo, Presidente UNPLI Calabria, Mario Ialenti, Direttore Regionale Pastorale Turismo Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, Fortunato Cozzupoli, Direttore Gal Batir, Guido Mignolli, Direttore Gal Terre Locridee, Roberto Calari, Esperto in Cultural Planning.

In seguito, alle 12.00, al dibattito dal titolo “La Rete dei Borghi e delle Comunità del Cammino del Pane” saranno presenti Giampietro Coppola, Sindaco di Altomonte, Domenico Modaffari, Sindaco di Africo, Antonio Carlomagno, Sindaco di Cerchiara di Calabria, Rosario Sergi, Sindaco di Platì, Laura Multari, Il pane di Canolo, Angelo Adduci, Presidente Consorzio del Cedro di Calabria, Annika Patregnani, Habitat World. Il tutto verrà moderato da Antonio Blandi, Project Manager Officine delle Idee e Piero Pettenò, Marco Polo Project.

Concluderà il forum la firma del “Manifesto del Cammino del Pane”. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili anche sui siti: www.ilcamminodelpane.it e www.materawelcome.it

Di seguito la locandina dell’evento.