Roccella Summer Festival, tra gli ospiti anche Max Pezzali

Ci sarà anche Max Pezzali nel ricco cartellone del Roccella Summer Festival. Dopo Gianna Nannini e Francesco De Gregori, ufficializzata la partecipazione anche dell’ex leader degli 883.

Dal 2 luglio Max Pezzali darà il via a Max 90 Live, un tour che lo porterà a esibirsi in tutta Italia. Durante queste date estive, l’autore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, porterà sul palco i successi che hanno coinvolto intere generazioni.

Sarà un viaggio musicale capace di far rivivere quelle emozioni che soltanto Max ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. In scaletta saranno inseriti pezzi indimenticabili come Gli Anni, Sei un mito, Come mai, Una canzone d’amore, Nord Sud Ovest Est, Hanno ucciso l’uomo ragno, solo per citarne alcuni.

L’appuntamento è per il 17 agosto 2021 alle 21:30, al Castello di Roccella Jonica.