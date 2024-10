Mazzaferro (Forza Italia): “Risultati tangibili del Presidente Occhiuto nella Locride”

“Ringrazio l’On. Francesco Cannizzaro e il consigliere regionale Giacomo Crino’ che continuano giornalmente a supportate la mia passione per la politica sana e per il territorio"

“Forza Italia è una forza moderata di centro all’interno del centrodestra e proprio per questo ha sempre manifestato l’impegno verso i principi liberali, popolari, europeisti e garantisti. Sarà sempre accanto a chi vuole promuovere e far crescere il nostro territorio. Con il nostro impegno per le libertà individuali, le libertà economiche e l’identità cristiana, miriamo a costruire un futuro prospero e inclusivo per tutti i cittadini”.

Sono queste le parole di Vincenzo Mazzaferro, consigliere comunale di Gioiosa Ionica, nominato qualche giorno fa nel coordinamento provinciale di Forza Italia.

“Ringrazio l’On. Francesco Cannizzaro e il consigliere regionale Giacomo Crino’ che continuano giornalmente a supportate la mia passione per la politica sana e per il territorio. Il loro esempio rappresenta la strada da seguire per crescere politicamente e per dimostrare come si può lavorare per la locride, anche lontano dai riflettori. E’ un onore per me essere parte attiva del coordinamento provinciale e delegato al congresso nazionale”.

L’importanza della politica si percepisce anche quando vengono risolte situazioni che potevano essere molto penalizzanti. L’Anas infatti ha approvato nei giorni scorsi, il progetto proposto dalla Regione Calabria per il rifacimento della Galleria Limina. L’inizio dei lavori è previsto entro marzo e nessuna chiusura di giorno sarà necessaria per tutta la durata delle operazioni.

“Ci sono – prosegue Mazzaferro – risultati tangibili dell’operato politico del Presidente Occhiuto, che ha sempre supervisionato il nostro territorio, cercando soluzioni ai problemi. Ecco perché dopo un dialogo con Anas, i lavori saranno notturni senza mai chiudere la strada al transito dei veicoli. Un risultato importante e concreto pensando ai tanti pendolari, alle attività commerciali e a chi comunque percorre periodicamente la SGC Jonio Tirreno”.

Anche l’arrivo di Ryanair all’Aeroporto Tito Minniti è sicuramente un evento importante per tutta la provincia. “La compagnia low cost – prosegue il consigliere di Gioiosa Ionica – ha infatti annunciato che atterrerà a Reggio Calabria con ben 8 voli. Questo deve essere anche un incentivo per i lavori della SS106 e per l’ammodernamento della linea ferroviaria, perché è indispensabile poter garantire un collegamento a chi vorrà visitare la fascia jonica reggina”.

“Sono tanti – conclude Vincenzo Mazzaferro – i temi da affrontare quando guardiamo allo stato attuale del nostro territorio. Sanità, commercio ma anche temi sensibili e attuali come l’agricoltura e le licenze balneari. La tutela delle attività deve essere una priorità”.