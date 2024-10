Da Kiev a Stilo: la commovente melodia del piccolo Michele – VIDEO

Un piccolo musicista scappato dalla guerra in Ucraina e accolto nel monastero di San Giovanni omaggia il sindaco Tropeano e l’intera comunità di Stilo con una dolce melodia della sua terra martoriata.

Michele, come il Santo Protettore di Kiev, la Capitale Ucraina. Questo è il nome del piccolo musicista, che oggi ha voluto spontaneamente regalare alla Comunità di Stilo e a tutti quelli che in questi giorni si stanno prodigando in ogni modo di aiutare lui, la sua famiglia e gli altri Amici Profughi arrivati a Stilo dall’Ucraina in guerra, la dolce melodia suonata con il suo violino, una delle cose più care che il bimbo di appena 10 anni è riuscito a portare con sé.

