Modena-Reggina: superata quota 2000. Il dato finale dei biglietti venduti

Ci sarà una curva colorata di amaranto al fianco della Reggina nella complicata trasferta di Modena. Così come più volte hanno ribadito i calciatori ed il tecnico Inzaghi, Cionek e compagni desiderano fortemente essere sostenuti e fino a questo momento la spinta del popolo reggino si è fatta sentire. Il bel gioco della squadra ed il primato in classifica, hanno ulteriormente alimentato l’entusiasmo ritrovato con l’arrivo della nuova società e tutti si spera possa proseguire questo meraviglioso percorso iniziale. Intanto si è chiusa la prevendita per quello che riguarda la vendita dei biglietti del settore ospiti con 2058 tagliandi acquistati dai tifosi amaranto.

