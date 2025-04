Consultorio di Villa San Giovanni: da domani ripartono tutti i servizi

"In meno di 3 settimane si è lavorato con i responsabili dell’ASP per trovare la soluzione più opportuna" la nota di Maria Grazia Melito, assessore alla sanità della Città di Villa

Con grande gioia e orgoglio comunichiamo alla Città e a tutti gli utenti che, come preannunciato il 21 marzo u.s. Da questa Amministrazione, il Consultorio familiare ritornerà nei locali di via Belluccio ufficialmente a partire da domani.

In meno di 3 settimane, a fronte della necessità di ultimare il trasloco del poliambulatorio nella sede di via Belluccio, si è lavorato con i responsabili dell’ASP per trovare la soluzione più opportuna ad ospitare i servizi consultoriali esaminando fattori strutturali e di carattere tecnico legati alla necessità di garantire un luogo sicuro e confortevole facilmente fruibile a donne, mamme, neonati, adolescenti e famiglie. Per tale ragione, riequilibrando la suddivisione delle stanze di via Belluccio, sono state prontamente rese disponibili all’ASP quelle in uso al Comune per garantire la continuità del servizio in un presidio già noto agli utenti del Consultorio e dopo un intervento di manutenzione da parte dell’ASP i locali sono finalmente pronti per accogliere nuovamente il Consultorio familiare.

Avevamo annunciato che si trattava di un disagio momentaneo a cui si stava lavorando per trovare soluzioni definitive, pertanto siamo certi che i cittadini non saranno sorpresi nel vedere mantenuta non una promessa ma un impegno assunto con la Città. A chi, evidentemente con il solo scopo di dare cattive notizie alla città, diffonde fake news che ingenerano allarmismo e malcontento di ordine pubblico, ci appelliamo affinché possa ritrovare la strada per onorare la causa di cui dovrebbe farsi carico: la tutela, non il terrore, dei cittadini.

Leggi anche

Si continuerà a lavorare fino alla fine del mandato con responsabilità, impegno e competenza per garantire ai cittadini un agevole accesso alle cure, condizione insita nel diritto inalienabile alla salute costituzionalmente sancito.

Nessuna madre, nessun neonato, nessun adolescente, nessuna famiglia può essere trascurata o lasciata indietro, questa Città è fatta di persone e intendiamo riconoscere l’importanza di ognuno di loro, vogliamo che la Comunità intera sappia quanto conta per noi ogni suo membro, dando dignità anche ai problemi che ognuno può vivere e tutelando il luogo sicuro per eccellenza, dove professionisti competenti ed empatici lavorano per garantire il benessere psico-fisico del paziente. Questo luogo è il consultorio e per la Città riaverlo equivale a custodire un tesoro.