Morte Pasquale Favano, il cordoglio della FIP Calabria: ‘Gentiluomo d’altri tempi e figura storica per il basket reggino’

Pasquale Favano, simbolo indimenticabile della Cestistica Piero Viola, ha scritto pagine indelebili nella storia della pallacanestro di Reggio Calabria, non solo come atleta ma come esempio di dedizione, impegno e attaccamento ai valori dello sport. E’ stato guida e fonte di ispirazioni per intere generazioni di giovani atleti a cui si è dedicato negli anni della Pallacanestro Viola e che hanno visto in lui una guida, un amico e un punto di riferimento.

In questa triste circostanza, il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, esprime il suo affetto e quello dell’intera federazione verso i familiari di Pasquale. “Oggi perdiamo non solo un grande sportivo, ma un uomo che ha incarnato con orgoglio i valori del basket e della nostra Comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprendere da lui”.

La FIP Calabria e il presidente Surace si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno condiviso con Pasquale un grande percorso di vita e di sport.