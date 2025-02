Reggio, tifoso amaranto muore a 26 anni. ‘Ragazzo d’oro, buon viaggio Pako’

E’ morto a Casoria a soli 26 anni. La notizia dell’improvvisa scomparsa di Pasquale Somma ha scosso la rete di amici e parenti.

“Nonostante l’età era un grande uomo e un affettuosissimo papà di un bimbo di 6 anni. Un grande lavoratore, che ha dedicato parte della vita lavorativa alla Reggina per anni, e per un periodo alla biglietteria Viola. Una perdita immensa per chi lo amava, un ragazzo d’oro, umile dolce e premuroso verso tutti, che adorava la sua famiglia più di se stesso. Una morte improvvisa nel sonno, un maledetto infarto fulminante c’è la portato via ancora troppo presto”.