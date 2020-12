Natale 2020, 70.000 agenti per il controllo del territorio. Obiettivo? Il rispetto del coprifuoco

Il ministro Lamorgese è intervenuta ai microfoni di Sky TG24 Live in merito ai controlli che verranno effettuati durante le festività natalizie.

"Allo stesso tempo - ha sottolineato - occorre che i titolari delle attività commerciali pongano in essere delle precauzioni, cercando di conservare regole primarie importanti. I controlli si faranno, però nel momento in cui ci sono le strade piene e i negozi aperti non è che possiamo andare a fare controlli molto incisivi, perché si correrebbero rischi ancora più importanti. Ci vuole grande senso di equilibrio e di responsabilità. Se abbiamo consentito anche lo shopping, toccherà a ognuno di noi fare in modo di evitare che ci siano file di persone ravvicinate che possono determinare un rischio per la salute pubblica. "Ci sarà un controllo discreto, non ci può essere una militarizzazione delle città. Faremo ulteriori controlli, più incisivi, alle frontiere e negli aeroporti per evitare il diffondersi della pandemia. Più controlli e tamponi. Dobbiamo stare attenti - ha ammonito - perche' abbiamo avuto l'esperienza dell'estate che non e' stata positiva, e dobbiamo evitare assolutamente una terza ondata".