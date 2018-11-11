A dare la notizia che per lungo tempo i fedeli hanno atteso, è stato il vescovo di Mileto, Nicotera e Tropea Luigi Renzo durante le celebrazioni del 25° anniversario della statua della Madonna venerata a Paravati.

Oltre quindicimila fedeli hanno preso parte alla celebrazione dell’anniversario dell’arrivo della Effige del Cuore Immacolato di Madre Rifugio delle Anime, nei luoghi che hanno accompagnato la vita e la missione spirituale di Mamma Natuzza Evolo.

La giornata, che ogni raccoglie sempre più pellegrini, vuole ricordare il giorno in cui Natuzza comunicava l’apparizione della Madonna, indicandogli la missione di accogliere e sostenere i sofferenti. Una lunga processione per le vie del piccolo paese nel vibonese ha riunito i numerosi cenacoli di preghiera.

I fedeli che si affidano a lei nelle preghiere, la vedono già come una santa, ma ora anche la Chiesa ha dato il via libera al processo di beatificazione di Natuzza Evolo, passaggio che precede la santificazione vera e propria.

Ad esprimere parere positivo è stata la Congregazione per la causa della fede, che, appunto, ha avviato il processo di beatificazione della Mistica di Paravati. Ad annunciarlo è stato, un visibilmente commosso, vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Luigi Renzo. Evidentemente, il carisma di Mamma Natuzza è più forte delle polemiche inerenti alle mancate riforme dello statuto della Fondazione richieste dal presule.