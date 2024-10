Nella cornice di Piazza Duomo l’inaugurazione del “Carnival Reggio 1.8”

Si è svolta nella serata di ieri, l’inaugurazione della manifestazione “CarnivalReggio 1.8”,nella cornice di piazza duomo allestita per l’occasione come un parco giochi all’aperto, animazione a cura del Circolo Crucitti, con i gonfiabili e le voci allegre dei bambi a farne da padrone.

É iniziato il Carnevale, tra coriandoli e stelle filanti ,bambini festosi e giocolieri, che per 5 giorni allieteranno e faranno divertire grandi piccini!

La manifestazione si svolgerà su piu aree, con il Corso Garibaldi scenario centrale del divertimento, potrete ammirare Artisti di strada e Giocolieri, con aree ludiche attrezzate a piazza duomo e largo colombo, villa comunale attrezzata con le giostrine e giochi luna park.

Le giornate più importanti saranno domenica e martedì con la tradizionale sfilata dei carri allegorici che sfileranno sul Corso Garibaldi a partire dalle ore 17.

Entusiasti all’inaugurazione, il Presidente dell’Associazione on the Road Carmelo Crucitti e il consigliere delegato ai grandi eventi Nicola Paris entrambi plaudono alla sinergia venutasi a creare con l’amministrazione, per la realizzazione dell’evento, e augurano buon divertimento a tutti!