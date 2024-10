Nicola Amoruso: ‘Auguri Reggina, indimenticabile l’anno del meno 15’ (Video)

C’è chi nei 104 anni di storia della Reggina ci entra a pieno titolo. Fra questi certamente Nicola Amoruso, bomber indimenticabile, dalle qualità tecniche sopraffine, con 96 presenze e 40 gol realizzati. Ha deliziato i tifosi amaranto con le sue giocate e le sue reti, tante di straordinaria importanza, mostra sempre ampia disponibilità nel momento in cui lo si chiama in causa. Questo il suo messaggio per i 104 anni della Reggina:

“Voglio anche io fare gli auguri alla Reggina per i 104 anni di storia.

Lo ribadisco in ogni occasione quello che è stato il mio legame con la Reggina e con Reggio. Tre anni belli, indimenticabili, ma soprattutto uno, quello del meno 15, una impresa che è rimasta nel cuore e nella mente di tutti i tifosi ed io ho avuto la fortuna di farne parte da protagonista.

Bellissime emozioni legate a questi colori, faccio un in bocca al lupo alla società, ai tifosi, alla città, affinchè presto possano vedere la Reggina nelle categorie che merita. Sempre forza Reggina ed un abbraccio da Nicola Amoruso”.

Di seguito il video inviato a Citynow Sport dello stesso Amoruso, nel quale l’indimenticabile attaccante fa gli auguri al club amaranto e i suoi tifosi.