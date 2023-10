'Ndrangheta, operazione 'Atto Quarto': i NOMI degli arrestati

Nella mattinata di oggi 11 ottobre, personale della Polizia di Stato, a Reggio Calabria ed in altre città d’Italia, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica- Direzione Distrettuale Antimafia- diretta dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI, a carico di 28 soggetti (23 in carcere e 5 agli arresti domiciliari)- indiziati, a diverso titolo, e allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari e fatte salve diverse valutazioni nelle fasi successive, dei reati di associazione mafiosa, estorsione, tentato omicidio, detenzione illegale di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed altro.

Contestualmente è stato eseguito anche il sequestro preventivo di 11 società riconducibili ad imprenditori indagati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria sotto le direttive della Procura della Repubblica costituiscono il natura seguito (da qui il nome convenzionale Atto Quarto) delle investigazioni note come Theorema – Roccaforte, Libro Nero e Malefix, che nel tempo hanno disvelato assetti e dinamiche criminali delle cosche LIBRI, DE STEFANO e TEGANO, con la conseguente esecuzione di misure cautelari nei confronti di numerosi soggetti. Le odierne acquisizioni investigative, costituite da intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, ma anche dalle dichiarazioni di un imprenditore vittima di estorsione, hanno consentito di acclarare la perdurante operatività della cosca LIBRI non solo nella storica roccaforte costituita dal quartiere di Cannavò e zone limitrofe, ma anche la sua influenza nei quartieri di Condera, Reggio Campi, Modena, Ciccarello, San Giorgio, nelle frazioni di Gallina, Mosorrofa, Vinco e Pavigliana nonché nella zona centro di Reggio Calabria, porzione di territorio quest’ultima all’interno della quale vigono accordi spartitori con le consorterie DE STEFANO e TEGANO.

L’elenco degli indagati nell’op. Atto Quarto

In carcere

1. BIANCHETTI Claudio, nato a Reggio Calabria in data 06/04/1980;

2. CHIRICO Giovanni, nato a Reggio Calabria in data 30.05.1979;

3. DI MAURO Sebastiano, nato a Reggio Calabria in data 20.11.1975;

4. DOTTA Filippo, nato a Reggio Calabria in data 11.12.1969;

5. GULLI’ Antonino, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 04/10/1969;

6. LIBRI Antonio, nato a Reggio Calabria in data 27.12.1983, già detenuto;

7. MAGNO Nunzio, nato a Patti (ME) in data 30.07.1970;

8. MANGIOLA Beniamino, nato a Reggio Calabria in data 30.06.2000;

9. MANGIOLA Edoardo, nato a Reggio Calabria in data 28.02.1980, già detenuto;

10. MUSOLINO Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.07.1976, già detenuto;

11. PALMISANO Francesco, nato a Reggio Calabria in data 09.06.1987;

12. PIRRELLO Antonino, nato a Reggio Calabria in data 18.12.1979;

13. POLIMENO Domenico, nato a Reggio Calabria in data 20.10.1987

14. QUATTRONE Emanuele, nato a Reggio Calabria in data 24.03.1969;

15. QUATTRONE Vittorio, nato a Reggio Calabria in data 14.10.1955;

16. SICLARI Domenico, nato a Reggio Calabria in data 12.06.1978;

17. VOTANO Antonino, nato a Reggio Calabria in data 18.02.1966;

18. ZEMA Giovanni, nato a Reggio Calabria in data 10.09.1954;

19. ZIMBATO Cristofaro, nato a Reggio Calabria in data 27.04.1976;

20. CRUDO Michele, nato a Reggio Calabria il 02.04.1977;

21. BILARDI Davide, nato a Reggio Calabria in data 27.05.1975

22. SERAFINO Carmelo, nato a Reggio Calabria in data 31.05.1989;

Misura cautelare degli arresti domiciliari

1. BARBARO Ernesto, nato a Melito Porto Salvo in data 17.04.1968;

2. BELFIORE Caterina, nata a Reggio Calabria in data 28.04.1968;

3. POLIMENO Demetrio, nato a Reggio Calabria in data 08.09.1957;

4. SERAFINO Pietro Danilo, nato a Reggio Calabria in data 06.09.1991;

5. SICLARI Giovanni, nato a Reggio Calabria in data 22.04.1959.