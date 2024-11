Ntc Sport Industries e Sportama: al via il torneo di basket 3c3 maschile

di Federica Geria – Il basket è uno tra gli sport ormai più amati. Nato a Springfield nel lontano 1891, si espande a macchia d’olio in tutto il mondo. Oggi spopola anche a Reggio Calabria, dove si afferma sempre più l’interesse e la passione per la pallacanestro.

Le due famose associazioni sportive #Ntc Sport Industries e Sportama, lanciano un nuovo evento in città, nato dalla collaborazione e dalla voglia di portare la cultura del basket tra i ragazzi.

Un fantastico torneo di 3c3 maschile che avrà luogo all’interno della nuovissima e coloratissima #NtcArena, PalaLumaka (ex Scuola Media Ibico, Via Carrera – Reggio Calabria), che vedrà i giovanissimi giocatori sfidarsi in un entusiasmante match.

Il torneo riservato ai soli giocatori tesserati, nati negli anni dal 1995 al 2000, in possesso di liberatoria della propria Società e di certificazione medica, si svolgerà il 25 agosto 2015 e inizierà con il check-in delle squadre a partire dalle ore 16:00.

E’ possibile effettuare l’iscrizione, totalmente gratuita, fino alle ore 24:00 del 24 agosto inviando una mail con i nominativi dei partecipanti a: info@sportama.it.

Un torneo di basket giovane ed irripetibile, non perderti l’evento!