Reggio, grande successo per la IV edizione del ‘Moto Day ASI’

Quasi 60 le moto e le Vespe arrivate in piazza Duomo per l'evento dedicato alle due ruote classiche, che ha riunito in streaming tutti i club nazionali

Il Moto Day ASI giunto alla sua 4^ edizione, è stato un successo. Quasi 60 le moto e le Vespe arrivate in piazza Duomo a Reggio Calabria, che è stata la splendida cornice per la partecipatissima diretta in streaming con gli altri club nazionali ASI, uno fra i momenti più intensi di questa entusiasmante giornata. Non è mancata inoltre la struggente benedizione a tutti i veicoli presenti ed ai loro proprietari, da parte di Don Demetrio, parroco del Duomo.

Martino Moto e la storia delle due ruote in mostra

Nella carrellata delle realtà a due ruote più prestigiose del territorio non poteva mancare Martino Moto, concessionario dal 1958 e ufficiale del marchio Honda dal 1971, una vera icona delle due ruote del sud Italia. Patron Ignazio Martino ha esposto nella kermesse pezzi molto importanti della sua straordinaria collezione come le Ducati Desmo 450 del 1972 e le Moto Guzzi Airone Sport 250 del 1953, una MV Augusta 125 “6 giorni Competizione” del 1953, una Moto Morini “175 Settebello” del 1956, ed ancora Aermacchi Harley Davidson “Aletta 125 Competizione”, varie Honda “Four”, una Gilera 300 Super e perle rare come la Maserati 160 del 1954 e la MM 175 del 1934, che con la sua targa a 2 cifre “RC 44”, è probabilmente tra le più datate ancora in circolazione della nostra provincia.

Sparring partner preziosi dell’evento i Vespa club di Reggio Calabria e Motta San Giovanni, coordinati dall’avvocato Enzo Vitrioli e da Marco Quattrone. Fra le varie Vespe 90 SS esposte, era presente anche una rara “faro basso”, oltre ai vari esemplari di PX ed alle arcinote ET3 primavera.

Graditi ospiti anche Ferdinando Costantino, al timone del Fiat x1/9 Club Nazionale e Demetrio Galluso del club Vegas, entrambi molto attivi nella promozione del motorismo vintage. Non è mancato il consueto apporto della MAFRA, che una volta ancora ha creduto in un evento formato AREMES dedicando una dimostrazione ai partecipanti con la pulizia accurata di una bellissima MM 175. Grazie anche alla Barillà Servizi per l’auto, al Gruppo Pedullà Foderauto Jonica ed al centro revisioni dei F.lli Garonfolo. L’evento ha ricevuto anche il patrocinio comunale gratuito da parte della Città di Reggio Calabria.

Riflettori puntati adesso all’imminente appuntamento in preparazione, che prima della fine di aprile arricchirà ulteriormente il calendario di un’intensa stagione di eventi nel segno della passione, della cultura e della storia dei motori.