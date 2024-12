Numeri e dati sul gioco online a Reggio Calabria e provincia

Il gioco online è in continua crescita in Italia. L'analisi sugli introiti del gioco d'azzardo nella regione Calabria

Il gioco online è in continua crescita nel nostro paese. Si parla, nel 2023, di una cifra che supera gli 82 miliardi di euro. Questi sono numeri impressionanti, superiori al budget di una manovra finanziaria nazionale e che mettono in evidenza quanto i siti casinò siano popolari e amatissimi. Qual è, nello specifico, la spesa complessiva del gioco a Reggio e provincia?

Il gioco d’azzardo, in Italia, è in piena espansione. I casinò online più sicuri sono, infatti, molto diffusi e i migliori casinò online consigliati da Claudio Poggi, l’esperto italiano di iGaming.com, hanno migliaia di utenti e numerosi conti attivi. Se la spesa complessiva, in Italia, è, come abbiamo visto, di circa 82 miliardi di euro annui, non possiamo non avere curiosità su quali siano gli introiti del gioco online nella regione Calabria.

Qual è la situazione in Calabria

La Calabria, e nello specifico la provincia di Reggio Calabria, è tra le regioni che più si distingue per spesa complessiva nei migliori casinò italiani digitali. Parliamo di circa 3 milioni e settecentomila euro nel 2023, di cui 3 milioni e trecentomila in vincite e quattrocentomila di spese nette. Per quanto riguarda la spesa pro capite, la regione supera abbondantemente la media nazionale (che è di circa 1300 euro annui). In Calabria abbiamo, più o meno, una spesa di 1900 euro a persona, molto più di quanto si spenda nelle regioni del centro e del nord. Con questi dati, ripresi da Federconsumatori, la Calabria è al decimo posto nella classifica nazionale della spesa per l’azzardo.

Per quanto riguarda le altre regioni, invece, nella classifica nazionale troviamo una Campania dominante, con circa 12 milioni di euro di spesa complessiva. Al secondo posto abbiamo la Lombardia e al terzo il Lazio. La Calabria si colloca tra Toscana e Abruzzo mentre fanalino di coda è la Valle d’Aosta.

Quali sono le città calabresi dove si gioca di più?

Con una così vasta scelta siti casinò concessionari a distanza è facile stilare un elenco delle città calabresi dove si gioca di più. Al primo posto abbiamo Vibo Valentia, quarta provincia italiana per raccolta complessiva. Reggio Calabria è sesta per raccolta totale, Crotone è undicesima, Catanzaro è diciottesima e Cosenza ventunesima.

Questi sono dati particolarmente interessanti per vari motivi. Il primo tra tutti è che, nonostante spesso si pensi che al sud si giochi di più, la classificazione generale mette in chiaro che le regioni italiane amino giocare in maniera eterogenea dal nord al sud. C’è, probabilmente per tradizione, una maggiore propensione campana al gioco ma vediamo Lombardia e Lazio sul podio, sintomo che il gioco piace dappertutto.

Per quanto riguarda la Calabria è evidente che, anche qui, ci sia una certa tradizione per il gioco d’azzardo ma, dati alla mano, il gioco digitale è così tanto in voga che è difficile pensare che non si tenti la fortuna ovunque ci si trovi. La comodità delle applicazioni per smartphone, poi, ha reso la giocata in rete un affare di pochi minuti, quindi molto più diffuso e molto meno rituale. Il gioco fa parte della quotidianità e può avvenire ovunque ci si trovi, a qualunque ora del giorno e della notte. Sempre responsabilmente, sia chiaro.