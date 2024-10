Onda anomala in Calabria, nessun disagio. Protezione Civile: ‘Situazione monitorata’

Rimane l'invito ai cittadini a non sostare né frequentare aree costiere esposte

“Facendo seguito alla nota di allerta trasmessa, si comunica che l’onda annunciata non ha creato disagio alcuno sulla costa. Attesa comunque la continua attività sismica sullo Stromboli, capace di generare consimili situazioni di pericolo a quella annunciata, la protezione civile in conformità con le raccomandazioni che provengono dal dipartimento nazionale invita tutti a non sostare né frequentare aree costiere esposte. La situazione rimane costantemente monitorata”.