A Palazzo Alvaro il concerto di beneficenza “Musica al servizio dei più piccoli”

Il 24 novembre alle ore 18:00, presso Palazzo Alvaro di Reggio Calabria, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria sita a Piazza Italia, l’Associazione Culturale “A. Scarlatti” di Palermo presenta il concerto di beneficenza “Musica… Al servizio dei più piccoli”.

La manifestazione, resa possibile grazie al patrocinio gratuito della Città Metropolitana di Reggio Calabria e in collaborazione con il Conservatorio di Musica Cilea di Reggio Calabria, vedrà, protagonisti, il soprano Tullia Bellelli, il flautista Emanuele Sutera e la pianista Valentina Lucia Casesa. Gli artisti, di provato talento e di straordinaria generosità giacché si esibiranno gratuitamente, eseguiranno musiche di Mozart, Schubert, Verdi, Puccini, Hoffenbach e Casesa. Di quest’ultima sarà in vendita l’ultimo cd dal titolo “KI”.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si inserisce in un progetto di ampio respiro che ha quale obiettivo principale quello di andare incontro, con un aiuto concreto, alle esigenze dei più piccoli. Quest’anno infatti i fondi raccolti andranno interamente devoluti in beneficienza, per il tramite dell’OMSS del casato Perna di Cephalonia, all’orfanotrofio Cristo Re di Messina gestito dai padri rogazionisti.