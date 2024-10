Palmese-Cittanovese – Zito: ‘Stiamo bene, ci proveremo. Franceschini grande uomo, grande tecnico’

La gara più attesa della quattordicesima giornata del campionato di serie D, si gioca a Palmi tra la compagine neroverde e la Cittanovese. Un derby parecchio sentito dalle due tifoserie, un match tra due tecnici legati da un forte rapporto di amicizia, City Now Sport ha sentito entrambi. Con mister Zito si è partiti dall’ultimo incontro, quello al cardiopalma che la sua squadra è riuscita a vincere compiendo una vera e propria impresa, tanto è vero che in molti l’hanno paragonata a Reggina-Rieti:

“A differenza di Reggina-Rieti noi avevamo l’handicap di giocarla in nove. Negli spogliatoi abbiamo tentato di cambiare la strategia tattica e quindi rimanere più alti per accorciare le distanze del campo e ci è andata bene. Nella maggior parte dei casi queste partite le perdi, siamo stati bravi a non sbagliare nulla, addirittura senza soffrire mai, siamo riusciti a pareggiare, è cresciuta in noi voglia e consapevolezza mentre l’avversario con il trascorrere dei minuti si innervosiva. Poi l’apoteosi con il gol del 2-1 e grazie anche al supporto del pubblico siamo riusciti a concludere questa straordinaria impresa.

I nostri tifosi sono fantastici, ma è sempre la squadra che trascina il pubblico e domenica è stata davvero una grande feste con i mille spettatori che non ci abbandonano mai.

La Palmese è una realtà a tutti gli effetti, non può essere ritenuta una sorpresa, vincere a Marsala non è semplice ed il Bari che è fortissimo lo sa bene. Si difendono con ordine, molto organizzati, poi al momento giusto sfruttano le ripartenze e ti puniscono. In base alle nostre caratteristiche stiamo cercando di creare delle situazioni per riuscire a metterli in difficoltà, ma non sarà semplice. A Locri, dove abbiamo vinto, siamo stati seguiti da circa duecento tifosi, credo che a Palmi, dove la gara è più sentita, possano essere anche di più.

Ivan Franceschini lo stimo tantissimo come uomo, ci confrontiamo spesso. L’ho conosciuto ai tempi della Reggina e già da allora lasciava trasparire delle grandi qualità tecniche. Cura i minimi dettagli e ci mette la massima attenzione nella preparazione delle partite. E’ abilissimo a fare gruppo e quello che sta facendo a Palmi ne è la chiara dimostrazione. Con lui sarà abbraccio fortissimo prima e dopo la partita a prescindere dal risultato, vincerà chi più lo merita”.

M.F.