Il Parco Nazionale della Sila protagonista di “BorgoItalia”

Fino a domenica 4 febbraio su varie reti del digitale terrestre si potranno ammirare, dalla comodità del salotto di casa propria, le tante bellezze del Parco Nazionale della Sila.

“BorgoItalia” per la sua puntata n. 192 ha deciso infatti di far visita al Parco, realizzando una panoramica esaustiva di tutte le sue attrattive. La trasmissione, dedicata alla riscoperta dei luoghi italiani meno noti, ha intitolato questa puntata “Il grande Nord del Sud”, sottolineando così una delle caratteristiche più peculiari del Parco, legata ai suoi ecosistemi ed alla morfologia del suo territorio.

Nel caso della Calabria i canali interessati alla messa in onda saranno Reggio TV, RTC TeleCalabria, Rete3 DigiEsse, Italia2Tv, TeleDehon e VideoTouring. Per la programmazione completa, che include anche i canali delle altre regioni e gli orari di messa in onda, potete consultare www.borgoitalia.it.

La trasmissione sarà visibile in replica, su alcune delle emittenti, anche la settimana successiva, fino a domenica 11.

Il programma ha cercato di fare una panoramica quanto più ampia possibile. Storia, arte, cultura, tradizioni artigiane ed enogastronomiche oltre che, naturalmente, i tanti sport praticabili, la natura, i sentieri e i paesaggi sono stati i protagonisti di questo episodio sul “Gran Bosco d’Italia”. Il presentatore, l’avvocato Francesco Palmeri, non ha risparmiato superlativi per illustrare le bellezze dell’area protetta.

Non perdete questo episodio di “BorgoItalia”, e magari con l’occasione fatevi tentare e venite a visitare questi luoghi incontaminati di persona. Siamo sicuri che, dopo aver visto le immagini dei paesaggi del Parco, vi verrà una gran voglia di allacciare un paio di scarponi o indossare delle ciaspole e venirci a trovare.