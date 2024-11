Parte da Reggio la “Via delle Coccole”

Continua la contaminazione delle Coccole targata Dreamlab srls.

Sabato 12 Dicembre, alle ore 18:00 trasformeremo la centralissima via Zecca nella Via delle Coccole. Presso gli esercizi commerciali “fornitori ufficiali ” dei nostri cofanetti regalo potrete trovare un Corner coccole, in cui avrete la possibilità di conoscere nel dettaglio tutte le promozioni e le novità sui nostri cofanetti regalo.

All’interno del corner troverete anche i nostri coloratissimi gadget #sostengounsogno acquistabili ad un prezzo scontatissimo. Tantissimi gli omaggi per tutti coloro che decideranno di acquistare i nostri prodotti partecipando così al successo di questa giovane realtà imprenditoriale.

Durante la “via delle coccole” sarà possibile “fotografarsi” dentro la cornice #mammamenia, contribuendo, anche attraverso i social, alla condivisione ed alla contaminazione di un bellissimo progetto made in calabria che, autosostenendosi, potrebbe portare alla crescita ed allo sviluppo di una realtà imprenditoriale capace di unire, attraverso il mondo digitale, innovazione e tradizione.