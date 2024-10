Pioggia e maltempo, Reggio sempre più impreparata – FOTO e VIDEO

La prima ‘bomba d’acqua’ è arrivata.

Seppur breve e di lieve entità, le strade reggine, nella giornata di ieri, si sono trasformate in veri e propri fiumi e torrenti soprattutto nella provincia. Reggio Calabria dunque sempre più impreparata alle grandi piogge e al maltempo che colpirà la Calabria nei prossimi giorni.

Percorrere le vie del centro città nel bel mezzo di una grande pioggia è sempre più pericoloso a causa dei tombini ‘saltati’, dei sottopassi non percorribili, oltre alla spazzatura che viene violentemente trascinata dalla forza dell’acqua.

E come accade ogni anno, piovono in redazione mail e lettere di denuncia e continue segnalazioni documentate con foto e video dei numerosi allagamenti in città. Fortunatamente non si sono registrati danni né feriti ma quanto successo ieri deve allarmare chi di competenza ad una seria ed oculata riflessione.

E’ necessario, prima di tutto, ripulire la città per impedire che i rifiuti presenti per le strade ostruiscano il regolare deflusso dell’acqua.

Reggio Calabria non è mai stata preparata alle grandi piogge e quest’inverno, ancora più degli anni precedenti, dovrà fare i conti con maggiori allagamenti causati dalla sporcizia presente lungo le strade.

E’ necessario quindi intervenire al più presto.

VIDEO ALLAGAMENTO GALLICO

VIDEO ALLAGAMENTO GALLICO 2