Al Planetarium Pythagoras l’evento “Buon compleanno Einstein!”

Venerdì 4 gennaio 2019 alle ore 21.00 presso Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria il Prof. Alessio Rocci, docente di Matematica e Fisica presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Selvazzano Dentro e collaboratore, in qualità di ricercatore, con il gruppo di Storia della Fisica diretto dal professore Giulio Peruzzi, docente dell’Università di Padova, terrà una conferenza su:

“1919-2019. Buon compleanno Einstein!”

Nel 1919, all’alba della fine del primo conflitto mondiale, due spedizioni internazionali di astronomi si recarono in Brasile e sull’isola di Principe, nel cuore dell’Atlantico, per verificare per la prima volta una previsione teorica avanzata da Einstein.

L’astronomo inglese Sir Arthur Eddington scattò le foto di un’eclisse totale di Sole che segnò il trionfo della teoria della Relatività Generale e l’inizio della creazione del “mito” Einstein. Ripercorrendo alcuni momenti essenziali della vita di Einstein fino all’anno delle spedizioni, cercheremo di capire l’importanza di tale evento sia dal punto di vista storico che scientifico, per festeggiare un centenario che ha aperto anche un’importante finestra sullo studio dell’Universo.

Dopo la conferenza seguirà lo spettacolo “Il cielo di Natale” sotto la cupola del Planetario a cura dello staff. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare; l’ingresso è libero e gratuito.