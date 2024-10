Il comico ‘panettiere’ Stefano Chiodaroli al Dante di Reggio Calabria

Gli appassionati di cabaret e buon cibo hanno un appuntamento da non perdere il prossimo 3 maggio al locale Dante di Reggio Calabria.

Stefano Chiodaroli, il noto comico con la passione per il “pane”, sarà protagonista di una serata all’insegna del divertimento e del buon gusto. Conosciuto per il suo umorismo pungente e la sua inconfondibile presenza scenica, Chiodaroli promette una serata di risate indimenticabili.

Nel corso degli anni, Stefano Chiodaroli ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui “Zelig” e “Colorado”, due tra i più noti show di cabaret in Italia, dove ha potuto esibire la sua arte davanti a un pubblico nazionale. Queste apparizioni hanno consolidato ulteriormente la sua popolarità e gli hanno permesso di raggiungere una più ampia audience.

Oltre alla televisione, Chiodaroli ha una ricca carriera teatrale, con numerosi spettacoli solisti e partecipazioni a produzioni più ampie. Il suo stile unico lo ha reso un artista versatile, capace di esibirsi sia in piccoli locali che in grandi teatri, mantenendo sempre un forte legame con il suo pubblico.

Stefano è anche noto per la sua capacità di mescolare humor e musica nei suoi spettacoli, rendendo ogni performance un’esperienza unica e variegata. La sua passione per la musica traspare spesso nei suoi show, dove non è raro vederlo esibirsi con la chitarra.

Il locale Dante, che ospiterà l’evento, è celebre non solo per la sua vivace atmosfera ma anche per l’offerta gastronomica di qualità. Gli ospiti dell’evento potranno deliziarsi con un assortimento di pizze, caratterizzate da impasti ben lievitati e ingredienti freschi e locali. Non mancheranno piatti per carnivori appassionati, come il succulento “churrasco” e i “panini pezzicarni”, che promettono di soddisfare anche i palati più esigenti.

Per accompagnare la serata, il Dante offre una selezione curata di birre artigianali e cocktail classici e innovativi, ideati per complementare alla perfezione la proposta culinaria. Tra le proposte più popolari, troviamo cocktail creativi che mescolano sapori tradizionali e contemporanei, perfetti per brindare durante le performance di cabaret.

L’evento si svolgerà venerdi 3 maggio a partire dalle 21:45, dando ai partecipanti l’opportunità di godersi un’intera serata all’insegna del divertimento e del buon gusto.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il locale al numero 377 093 8688. Si consiglia di prenotare in anticipo, dato l’alto interesse e la popolarità del comico noto per le sue numerose esperienze televisive, teatrali e cinematografiche.

Non perdete l’opportunità di unire risate, cibo eccellente e buona compagnia: venite a scoprire perché il locale Dante e Stefano Chiodaroli sono una combinazione vincente!