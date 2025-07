Tour estivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025. Tappa a Reggio Calabria

Archiviato il primo mese, continua il tour estivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Tredici le tappe previste nel prossimo fine settimana: nel circuito Elite, “Livorno 3×3 Summer Season 2025” (Livorno, 3-4 luglio), il “DKB 3×3” (Fiorenzuola d’Arda, 3-6 luglio), il “King of the Cage” (Senigallia, 3-6 luglio), “SiciliaB3 Cup – Bomground & KOTC” (Erice Palermo, 3-19 luglio), “NTC Summer League” (Reggio Calabria, 4-6 luglio) e il “Royal Rumball” (Pergine Valsugana, 5-6 luglio), ; nel circuito Classic, i tornei “Playground Settempedano” (San Severino, 3-4 luglio), “Sqauredunk” (Umbertide, 3-5 luglio), “King of the Court” (Palermo, 3-6 luglio), “Basilicata Coast to Coast 3×3” (Metaponto, 4-5 luglio), “Basketball Weekend 3×3” (Manfredonia, 4-6 luglio), “Lake Streetball” (Castelnuovo del Garda, 4-6 luglio) e “3vs3 Senza un Parquet” (Francavilla Fontana, 5-6 luglio).

Estathé, da quattro anni Title Sponsor della manifestazione, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative del circuito 2025 intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico e inconfondibile, quest’anno anche in versione ghiacciolo con Estathé Ice.

In particolare, appuntamento da venerdì 4 a domenica 6 luglio a Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto, con il torneo “NTC Summer League”, dove Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo, proprio come durante le sfide di NBA, giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra i presenti sulle tribune. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta a incitare il pubblico e a tifare le squadre in campo e consegnerà un omaggio firmato Estathé ai primi due classificati del Torneo. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – uno spazio con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

Novità nella formula dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025, con la suddivisione in due circuiti distinti: il circuito Elite, di cui faranno parte i tornei Master e Top, e il circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto. Sempre più rilevante, inoltre, la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza e la voglia di creare un tour ancora più inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è stato introdotto un sistema di ranking (regionale) e le tappe Top e Master includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 18 regioni italiane per un totale di oltre 100 tornei, fino alle Estathé 3×3 Italia Finals che, dal 30 luglio al 2 agosto, assegneranno il titolo di Campioni di Italia 3×3.

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé).

Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats.