Porto di Gioia Tauro, Falcomatà: “Trend in crescita, ma i soldi della ZES non si toccano”

É quanto ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà intervenendo al convegno “Gioia Tauro, il futuro passa dal territorio” svoltosi ieri nella Sala Fallara della cittadina della piana.

Il sindaco ha aggiunto:

“In questo senso chiederemo con forza che i fondi destinati alla Zes non siano distratti dal Governo nella nuova legge finanziaria. Chiederemo un incontro ai Ministeri, insieme a Confindustria e alle altre istituzioni territoriali, per assicurarci che gli sforzi prodotti in questi anni, che stanno già producendo risultati significativi, non vengano verificati. Il porto di Gioia Tauro è una delle più grandi infrastrutture trasportistiche del Mediterraneo, merita di essere considerato una priorità non per la nostra Città Metropolitana o per la Calabria, ma per l’Italia”.