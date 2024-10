Poste italiane: lavori in periferia. Chiuso un ufficio postale

Per l'intera settimana verrà chiuso un ufficio postale della città per il ripristino dei locali interni

Poste Italiane comunica che da domani a sabato 26 gennaio l’ufficio postale di Cannavò resterà chiuso per lavori interni.

Durante il periodo dell’intervento per tutti i clienti sarà disponibile la sede di via del Gelsomino 14 a Reggio Calabria (lunedì-venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35) che, oltre ai servizi postali e finanziari, garantirà il ritiro delle raccomandate non consegnate per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di Cannavò tornerà disponibile lunedì 28 gennaio con i consueti orari di apertura.