Presentato “Era fame di vita” di Giovanni Suraci

Il romanzo racconta in maniera differente la nostra terra rispetto agli stereotipi ormai diffusi, con l’intento di ritrovare i basilari valori che hanno accompagnato e unito i calabresi durante gli anni dell’immediato secondo dopoguerra.

Uomini e donne che hanno contribuito alla ricostruzione culturale ed economica di un territorio attraverso un percorso di vita vissuto a testa alta, con immani sacrifici, ma con tanto orgoglio e dignità. Valori che, oggi, per certi versi, purtroppo, appaiono smarriti. La società contadina, con i suoi tempi, ritmi e cadenze riconducibili a quel periodo, vengono rivelati attraverso stanze preziosamente affrescate di racconti di vita, dipingendo personaggi realmente esistiti che hanno realizzato, in silenzio e con tanto impegno, la storia del nostro Paese.

Un messaggio di speranza per la Calabria

L’autore lancia con raffinata eleganza un messaggio che intende ribaltare la percezione negativa che oggi si ha della Calabria. Un luogo che, nel periodo descritto, aveva ripreso a vivere, dopo il devastante terremoto del 1908 e le successive due guerre mondiali, con la certezza di una proiezione al futuro differente rispetto al passato, grazie al fondamentale contributo di una generazione che, nonostante la povertà diffusa, aveva permesso ai propri figli di emanciparsi.

I nati nel territorio rappresentato nel romanzo, a partire dalla fine degli anni ’40, con caparbietà e immani sofferenze, hanno seguito un percorso che li ha portati a creare la solida ossatura di una società in piena trasformazione. Il racconto, che si inserisce con vigore tra le novità letterarie, è una raffigurazione di luoghi e personaggi sui quali ci si sofferma con limpidezza descrittiva e viva emozione sino a renderli “familiari”, tanto da affezionarsene.

L’eternità del ricordo

È così che l’Autore, con tanto amore ed attenzione, regala a ciascuno dei protagonisti che nella Storia prendono identità e corpo, l’eternità del loro caldo ricordo e, per alcuni aspetti, anche quella del loro essere esempio. Si tratta, infatti, di personaggi che, grazie al verismo descrittivo della narrazione, consentono al lettore di ricondurre astrattamente alla memoria una propria storia e un proprio ricordo, in quanto la loro rappresentazione è agganciata a molte rievocazioni storiche, ai costumi ed allo stile di vita di paesi e città, ai tristi fenomeni dell’emigrazione, alle occupazioni militari, frutto della piena sopraffazione degli interessi economici.

Il racconto di quel periodo, in parte dimenticato e comunque trascurato, potrebbe far riflettere sulle potenziali capacità del popolo calabrese di riappropriarsi della propria storia, con la volontà di ribaltare, tramite la cultura e la riacquisizione della dignità, in parte perduta, quella forza che dovrebbe portare a contribuire – secondo l’Autore – a cambiare il corso delle cose, mettendo da parte una ormai diffusa mentalità disfattista.