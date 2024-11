Primadonna Collection inaugura il nuovo Store di Reggio Calabria. Sconto del 20% su tutta la collezione fall/winter 2014/2015

Primadonna Collection rinnova la propria rete di punti vendita a Reggio Calabria.Il noto marchio, ideale per giovani donne forti, decise e di successo, propone un nuovo punto vendita in città, precisamente nella via principale, sempre più glamour.Sabato 25 ottobre a partire dalle ore 18:00 al numero 179 del Corso Garibaldi vi aspetta il New Opening di ‘Primadonna Collection’ con un frizzante Cocktail Party animato dal DJ Set di Peppe Lucisano.Solo per il primo giorno sarà applicato uno sconto speciale del 20% su tutta la new collection fall/winter 2014/2015.A Reggio Calabria nasce quindi un’ambiente elegante e raffinato dove è possibile reinventare il proprio guardaroba ogni giorno, sperimentare nuovi accostamenti, combinando al meglio accessori e outfit ricercatissimi.Primadonna Collection è una società che opera nel settore della commercializzazione al dettaglio di calzature donna e relativi accessori a marchio Primadonna Collection ®attraverso la propria rete di punti vendita in franchising.Primadonna Spa ha avviato il progetto franchising nel 2006 puntando sulla conoscenza del mercato di riferimento ed improntando le scelte progettuali sull’innovazione, ricerca ed affidabilità dei suoi prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo.Un concept sobrio ed elegante per una donna dai mille impegni.Una formula commerciale innovativa che riscuote consensi sempre maggiori.Are you ready for New Opening? online