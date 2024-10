Tutto pronto per il primo “Meeting Speed-Città di Reggio Calabria”

Archiviata la conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo “1° Meeting Speed-Città di Reggio Calabria“, alla quale hanno preso parte il delegato allo Sport Gianni Latella, l’avv. Mario Cardia della Commissione Politiche Giovanili ed il Presidente della ASD “Sporting Club”. Nel corso della Conferenza stampa sono arrivate, attraverso un messaggio, le belle parole di incoraggiamento ed un grosso in bocca al lupo del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata‘.

Il Prof. Marco Vitale, organizzatore principale del meeting, ha rivolto un appello ai giornalisti presenti ed a tutte le redazioni per contribuire al successo dell’iniziativa perché, ha aggiunto: ” È per noi un grande piacere, presentare il primo Meeting della Storia dell’atletica calabrese , dedicato alla velocità su pista e dedicato alle categorie giovanili e promozionali. Abbiamo fatto uno sforzo notevole per curare ogni particolare. Il meeting che prevede il premio per “il ragazzo e la ragazza più veloci della Calabria” sta per andare “in pista” ; mancano poche ore infatti al grande evento di Atletica, riservato agli under 15 ed alle categorie giovanili e promozionali (dai 3 ai 15 anni).”

Siamo alla vigilia della prima edizione del “Meeting Speed-Città di Reggio Calabria”, alla quale sono invitati a partecipare tutti i giovani e giovanissimi atleti (e studenti) reggini e calabresi che hanno scelto di vivere lo sport e di praticare l’atletica, in tutte le sue discipline. Sarà una vera e propria Festa dell’Atletica e dello sport, organizzata dal Presidente Prof.Marco Vitale della A.S.D. “Sporting Club”, con l’adesione delle Istituzioni (Comune, Città Metropolitana e Regione) , della FIDAL , del CONI e dell’ AICS.

“Rivolgo un pubblico appello a tutti i dirigenti scolastici del Comune e della Città Metropolitana per contribuire al successo dell’iniziativa, dando informazione agli studenti ed ai colleghi di Scienze Motorie di ogni ordine e grado del programma del “1° Meeting Speed-Città di Reggio Calabria. Ringrazio infine tutti i giornalisti e tutte le redazioni per l’importante contributo che hanno dato e daranno affinché il Meeting di Atletica Leggera di sabato 19 ottobre 2019 costituisca per la città di Reggio Calabria e per tutta la Calabria un grande evento per il rilancio dello sport ed in particolare dell’atletica”.

A conclusione della conferenza, il prof. Marco Vitale ha ricordato che le iscrizioni al Meeting sono ancora aperte e che per iscriversi si potrà telefonare al numero 320-1962269, utenza telefonica dell’ASD “Sporting Club” di Reggio Calabria.