‘Puristi’, un successo il nuovo brano della reggina Claudia Laganà

E’ uscito da pochi giorni il brano ‘Puristi‘, singolo ufficiale della reggina Claudia Laganà in arte Klacat.

Già all’età di 10 anni, Klacat approcciava con la cultura hip-hop, praticando la disciplina danzante di quest’ultima infatti ad oggi attesta professionalmente venti anni di studio della danza classica, jazz, contemporanea e hip hop.

Tra il 2005 e il 2010 , entra a far parte del corpo di ballo del “SENZA LIMITI TOUR” di Alessia e Kiko, in veste di ballerina e coreografa, in diverse scuole di danza, praticando l’insegnamento delle danze propedeutiche e spesso interpretando il ruolo di prima ballerina in vari eventi e spettacoli teatrali e di piazza.

L’influenza musicale black del padre, unita all’amore per la danza non fa che alimentare la tendenza doppia H di Claudia che a causa di un problema al ginocchio sinistro attacca le punte al chiodo e compra una biro, usandola fino a farla esplodere con i primi testi di “sfogo”.

Dopo sei anni di scrittura e crescita dello stile, emerge il primo singolo di Klacat,”MINA VAGANTE” feat MASO STEP il 14 maggio 2014, seguito da diverse esperienze e collaborazioni.

KLACAT ad oggi vanta un gran background musicale grazie alla sua vasta esperienza e nel 2018 decide di dedicarsi a pieno in questa disciplina, trasferendosi a Londra qualche anno prima entra in contatto con SLIM C artista e fondatore della attuale “MENTAL ILLNESS MUZIK” Label Indipendente che ad oggi cura gli interessi di diversi artisti reggini e non, trovandosi in sintonia lavorativa musicale Klacat si distacca dalla BRK per entrare a far parte effettiva della Mental dove realizza il suo primo Ep intitolato REG(G)INA giocando con la parola identificandosi come cittadina di Reggio e Reggina di tale cultura nella disciplina in città.

Questo mese è stato rilasciato il suo primo singolo intitolato “Puristi” che nasce da un idea di mentalità sbagliata. ovvero di come la gente non si interessa degli altri e questo l’ha portata a denunciare quello che noi in città definiamo “Faccia Lavata, purista o perbenista” in grado di parlare bene ma di non mettere in atto ciò che si è detto.

Il brano viene prodotto da E-MAN produttore originario della stessa città e sotto la nuova Label il brano preannuncia il nuovo EP in uscita nei prossimi mesi.

IL VIDEO DI ‘PURISTI’