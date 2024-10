Coronavirus, ‘Aiutiamo l’ospedale di Reggio’. Lodevole iniziativa di quattro giovani cittadini

Procede a gonfie vele la raccolta fondi a favore del G.O.M. di Reggio Calabria ideata da Marco, Francesco, Emanuele e Giuseppe.

I quattro giovani reggini hanno dato il via, nel pomeriggio di ieri, ad un crowdfunding per aiutare e sostenere l’ospedale. In particolare l’obiettivo è quello di affrontare e fronteggiare la minaccia imminente del Covid–19.

Migliaia le donazioni che si sono susseguite fin dalle prime ore e che sono giunte numerosissime anche durante la nottata.

E così in poche ore si è arrivati a oltre 38 mila euro. Un’iniziativa senza dubbio lodevole che fa onore ai tre ragazzi, promotori della donazione collettiva. Obiettivo? 100.000 euro. E proseguendo di questo passo non è difficile prevedere in breve tempo, il raggiungimento della quota finale.

“Aiutiamo l’ospedale di Reggio Calabria” si legge nella pagina dedicata all’interno della piattaforma social di raccolta fondi più grande del mondo gofundme.

L’invito è chiaro e semplice.

“Contenere la diffusione del Coronavirus è una responsabilità di tutti. Come sappiamo la Sanità della nostra Regione naviga in cattive acque e un proliferare di casi di corona virus rischia di far collassare l’intero sistema – si legge nella pagina – Aiutiamo il nostro Ospedale! È stata istituita una raccolta fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari e per aumentare i posti in terapia intensiva. Non lasciamo soli i medici gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, i veri eroi di questa emergenza!”.

Al momento il G.O.M. intende precisare tuttavia come:

“per quanto si possa trattare di un’iniziativa lodevole è doveroso precisare che tali attività devono passare obbligatoriamente per i canali ufficiali ed essere ratificate con atto deliberativo dall’Azienda. Nondimeno, non si escludono donazioni a titolo personale per le quali informazioni e contatti possono essere richiesti alla pec istituzionale protocollo@pec.ospedalerc.it ed all’e-mail del Filo Diretto col Cittadino filo.diretto@ospedalerc.it.”.

PEC inviata dai ragazzi proprio nella serata di ieri e alla quale seguirà senza dubbio una positiva risposta da parte del G.O.M. che comunque ringrazia per la bella iniziativa.

Intanto gli organizzatori sottolineano come sia tutto trasparente. I fondi verranno interamente donati all’ente beneficiario che acquisterà la strumentazione più adatta per fronteggiare l’emergenza inserendo, per maggiore chiarezza, nella pagina dedicata nella piattaforma anche il contenuto della PEC.

Davvero una lodevole iniziativa dunque che raggruppa ed unisce tutte le persone che intendono aiutare il G.O.M. attraverso un’unica grande donazione.

I quasi 40 mila euro euro testimoniano al momento il grande cuore dei reggini.

Anche noi di CityNow vogliamo promuovere l’iniziativa fiduciosi nella generosità dei cittadini.