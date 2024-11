Reggina, Ballarino: ‘Non è stato un passo falso, grande partita’

"Pergolizzi mai in discussione"

Torna a parlare dopo un lungo periodo il patron della Reggina Nino Ballarino, ai microfoni di radio Febea: “L’Akragas non merita l’ultimo posto, i primi venti minuti ci hanno messo in grande difficoltà. Poi è venuta fuori la Reggina, nel secondo tempo meritavamo di fare due-tre gol, grande portiere il loro come il nostro. Ogni partita è difficile, ognuno ha i suoi obiettivi. A noi è mancato il gol, nel secondo tempo abbiamo avuto un predominio costante, ripeto, il loro portiere è stato determinante.

“Non è stato un passo falso, è stata una gran partita. Il nostro campionato finisce a maggio e lotteremo fino alla fine, diverso da quello precedente. I valori in campo si sono visti, quando abbiamo fatto i cambi loro non hanno più superato la metà campo. L’infortunio a Lazar? Può succedere. Pergolizzi mai messo in dubbio, tecnico di grande esperienza“.