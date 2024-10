Reggina: il patron Ballarino ha parlato alla squadra

Si sono giocate ancora quattro giornate e la Reggina si trova al secondo posto della classifica con tre vittoria e la sconfitta nello scontro diretto al Granillo contro la Scafatese. Bottino che poteva essere sicuramente migliore anche con un pareggio contro i campani, avrebbe portato gli amaranto in testa alla classifica e non consentito a Vacca e compagni di viaggiare a punteggio pieno e sulle ali dell’entusiasmo. In settimana il patron Ballarino ha voluto un confronto con la squadra.

Non si conoscono i contenuti ma è immaginabile che si sia parlato di questo avvio di stagione buono ma non esaltante soprattutto sul piano prestazionale. Possibile che la società, anche in base all’organico consegnato al tecnico, si aspettasse qualcosa in più e in qualche modo questo pensiero è stato espresso anche dal Dt Bonanno in una recente intervista.

Vedremo adesso quale sarà la reazione della squadra in campo già a partire con l’Acireale. Il numero uno della società sa bene quanto importante diventa il passaggio che la Reggina farà alla sesta giornata in occasione della trasferta contro il Siracusa, ma è altrettanto consapevole che bisogna arrivare a quella sfida intanto con una vittoria, ma anche migliori sul piano del gioco e con un atteggiamento più battagliero. Avrà detto anche questo a Barillà e soci.