Reggina, Cevoli è il nuovo allenatore. Almeno secondo Wikipedia

I dubbi, ormai, sono pressoché fugati. La Reggina ha praticamente definito in dettagli che porteranno Roberto Cevoli, nel corso del prossimo campionato, sulla panchina amaranto. Com rivelato dallo stesso tecnico, però, per arrivare all’ufficialità, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Occorre limare ancora qualche dettaglio con il Renate, prima di arrivare alla fumata bianca.

Curiosamente, però, la pagina di Wikipedia dedicata al trainer riminese lo qualifica, già da ora, come tecnico della compagine dello Stretto, specificando add irittura la data – il 21 maggio – della firma del contratto con il club di via Petrara. Una circostanza, se non altro, curiosa.