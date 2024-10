Reggina, Di Chiara: un passaggio sull’episodio con il Benevento ed il futuro

Intervento dell’esterno Gianluca Di Chiara nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su Videotouring, di seguito alcuni passaggi: “L’episodio è stato abbastanza chiaro e da giorni se ne parla, c’è stato un errore. Ma chiudiamo qui questo capitolo che al momento ci ha fatto innervosire ed impedito di portare a casa altri due punti, è comunque ora di pensare al Brescia, il campionato va avanti e preferiamo chiuderla così, non ha più senso parlarne. E’ vero che ci sono stati altri casi, il mio è stato l’unico gol ad essere annullato (sorride), ma lo dico sinceramente, non ci pensiamo più, ci attende uno scontro tosto”.

Il rammarico per due punti persi

“Il mister mi martella sulla fase difensiva e io cerco di fare il massimo e di applicarmi in quello che mi chiede ovviamente in base a quelle che sono le caratteristiche dell’avversario. Può capitare in qualche partita che ci sia da parte mia qualche spinta in meno, ma l’importante è esserci in partita e rimanere sempre concentrato. Con il Benevento si poteva fare meglio in fatto di gestione della gara, ma va considerato il valore dell’avversario, hanno cambiato modulo e ci stava una loro reazione, il rammarico è quello del doppio vantaggio sprecato. Abbiamo già analizzato tutto con il mister, lui ci chiede di diventare squadra con il lavoro e fino ad oggi ce la siamo giocata con tutti. Da qui a fine anno ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Condivido le parole del nostro presidente dette a fine gara”.

