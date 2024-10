Reggina – Fondi, la voce dei tifosi amaranto

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Un punto guadagnato per gli amaranto o due punti persi nella partita odierna contro il Fondi?

Questa settimana ai nostri microfoni:

Lorenzo Vitto(giornalista della Gazzetta dello Sport): “Abbiamo fatto qualche cosa nel secondo tempo nella partita di oggi, veramente poco negli ultimi 16 metri, Bianchimano mi ha deluso, mi è piaciuta invece la prestazione del neo acquisto Samb. Non è possibile commentare l’arbitraggio, soprattutto nel dare il minutaggio sbagliato finiti i 90 minuti. Speriamo nel prossimo match col Francavilla”.

Demetrio Marcianò(giornalista di Reggioinforma):“Una paritata soporifera, le poche occasioni non sono state sfruttate. Samb è un giocatore di valore, riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante. I nuovi arrivi devono assemblarsi, il punto guadagnato è buono”:

Giuseppe Rotta(giornalista di Radio Gamma):” Due punti persi, contro una squadra che come organico sulla carta va bene, però non esprime grande gioco come dimostra la sua classifica, la Reggina non ha saputo approfittarne. Le note positive sono Samb e Giuffrida. Dobbiamo crederci di più e lavorare sulla qualità come ad esempio trovare all’interno della rosa il giocatore “dell’ultimo passaggio” “.

Bruno Monorchio (tifoso della Reggina): “Bisogna sempre guardare il lato positivo, certo pensando ad un risultato valido come scontro salvezza si può interpretare il risultato come due punti persi. È comunque un punto di partenza da stimolo anche per l’intera città che deve sostenere gli amaranto”.

Ruggero Rizzi (giornalista): “La classica partita che stiamo osservando da parecchio tempo. Abbiamo una difesa più solida con i nuovi innesti però in fase offensiva nulla di nuovo”.

Giovanni Cimino(giornalista di Tutto Reggina): “Una Reggina molto deludente, il Fondi è arrivato con voglia di fare bene. E’ un pareggio giusto, anche se da considerare nonostante la difesa non abbia preso goal, un passo indietro. Dalla prossima vietato pensare al pareggio”.

Antonello Placanica(direttore di Forza Reggina): “Il pareggio vista la partita ci può stare un po’ stretto, opportunità episodiche però non hanno inciso, l’incapacità di fare un gioco manovrato e scontrarci contro una squadra giunta al Granillo per non perdere, obiettivo raggiunto, a causa della nostra lentezza nel modo di proporci.”

Franco Pellicanò(Presidente USSI Calabria):“Due punti persi, una partita da vincere, aldilà del palo colpito da Bianchimano ed il mancato aggancio di Sparacello, loro hanno approfittato del nostro eccesivo fraseggio. Non abbiamo sfruttato le palle inattive. Il comportamento dell’arbitro non ha influito sul risultato finale però ha sbagliato nell’assegnare il minutaggio di recupero, dopo il 90°”.