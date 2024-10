Reggina giovanile – Una macchina da gol l’Under 17 del tecnico Tobia. E’ primato

Quasi senza ostacoli il cammino dell’Under 17 del tecnico Tobia Assumma, già protagonista quest’ultimo lo scorso anno nella stessa categoria con la Segato. La sua Reggina ha schiacciato il malcapitato ed ultimo in classifica Rende con il punteggio di 6-0, allungando il passo in classifica e mantenendo la vetta, grazie alle sei vittorie ottenute in sette incontri disputati con un attacco devastante (20 reti) ed una difesa granitica (solo 7 quelle subite).

E’ la conferma di un ottimo lavoro che si sta svolgendo sotto la guida del responsabile Emanuele Belardi, sempre presente al Reggio Village agli allenamenti dell’intero settore giovanile.