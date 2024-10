Reggina, al Granillo sarà spettacolo. Tutti in Curva Sud

Sarà certamente una presentazione in grande stile, così come vuole il presidente Gallo

L’attesa è terminata, è arrivato il giorno di German Denis. Il calciatore, dopo la calorosa e numerosa accoglienza che gli è stata riservata all’aeroporto di Reggio, verrà presentato ufficialmente prima alla stampa (18,30) e poi ai tifosi (ore 19). Da tutti gli addetti ai lavori è ritenuto certamente il colpo più importante non solo per quello che riguarda il girone C ma l’intera serie C, visto il curriculum del’attaccante e quello che potrà dare agli amaranto in termini di esperienza e gol.

Immaginiamo una presentazione in grande stile così come il presidente Gallo ha abituato i propri tifosi. Ci sarà sicuramente la grande risposta in termini di partecipazione da parte della Curva Sud, tornata come un tempo per passione, incitamento e sostegno. I tifosi amaranto dovranno replicare poi fra tre giorni, quando al Granillo arriverà la Cavese ed in quella circostanza conterà di più visto che in ballo ci sono i tre punti.