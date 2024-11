Reggina: i cori del Granillo per Pippo Inzaghi. Lui ringrazia ma…

Dall’accoglienza all’aeroporto di Reggio numerosa e calorosa, all’ovazione al termine di un’altra gara stravinta dalla Reggina contro il Cittadella. Il protagonista è Pippo Inzaghi, il coro che è partito alla Curva Sud ed ha coinvolto tutto lo stadio è stato da brividi. Superpippo ha da subito conquistato il popolo amaranto certamente per i suoi trascorsi da calciatore, anche e soprattutto per la bravura dimostrata sul campo come tecnico, per la capacità di rapportarsi con grande disponibilità ed umiltà con i tifosi. In una delle storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, l’allenatore amaranto, dopo aver ringraziato dichiara: “Grazie, ma i veri protagonisti sono i miei ragazzi..”.

