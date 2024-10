Reggina-Lecce, le formazioni ufficiali: tutto confermato negli amaranto

Sono state diramate le formazioni con cui scenderanno in campo Reggina e Lecce, di fronte nel turno numero 34 del girone C di Serie C.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Gatti, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla, Armeno; Bianchimano, Tulissi. ALLENATORE: Agenore Maurizi

LECCE (4-3-1-2): Perrucchini; Ciancio, Cosenza, Marino, Lepore; Mancosu, Arrigoni, Armellino; Costa Ferreira; Saraniti, Di Piazza. ALLENATORE: Fabio Liverani