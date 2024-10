Reggina: Liotti festeggia sui social la prima doppietta

Il marcatore inaspettato apre la strada per la prima vittoria stagionale della Reggina. Daniele Liotti, ricordato dai tifosi amaranto soprattutto per il bolide della passata stagione che ha consentito agli amaranto di conquistare il prezioso successo contro la Ternana, questa volta ha fatto di più.

Due inserimenti nell’area del Pescara e due gol che segnano anche la sua prima doppietta in carriera. Il calciatore lo ha voluto ribadire attraverso un post: “”Felice per la prima doppietta in carriera ✌ ma ancor di più per la grande prestazione di squadra. Grande vittoria“.

Soddisfazione anche per mister Toscano che pretende soprattutto dagli esterni maggiori inserimenti. Dopo quello di Di Chiara, seppur rocambolesco in Coppa Italia, arrivano quelli di Liotti.