Reggina: il messaggio di Martinez sui social. Ma servono prestazioni e risultati

Tutti i calciatori amaranto allineati per lo stesso obiettivo, anche se i proclami non bastano

Ha lasciato delusione e tanta amarezza il pareggio della Reggina in casa contro il Pompei. Nessuno immaginava dopo la vittoria con la Vibonese una prestazione piatta degli amaranto e soprattutto dopo il 2-0 del primo tempo era inimmaginabile che gli ospiti potessero arrivare al 2-2.

Altri punti pesanti che vengono lasciati per strada nel contesto di un campionato che già diverse volte ha dato l’opportunità agli amaranto di recuperare il terreno perduto. Questa volta è il Siracusa a dare l’impressione di poter scappare dopo il colpaccio sul campo della Scafatese e in attesa di affrontare l’Akragas al De Simone. Compito invece più complicato per la Reggina che se la dovrà vedere in trasferta con la Nissa.

Prova a scuotere l’ambiente il portiere Martinez con un post sui social: “Non mollare mai, testa bassa e pedalare! Vamos familia“. Non c’è alcun dubbio che la squadra ci creda, ma bisogna dimostrarlo con i fatti e gli atteggiamenti in campo e soprattutto in maniera costante. Vedremo.