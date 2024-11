Reggina: aggiornamenti sugli infortunati. Troppi giocatori importanti fuori

Reggina poco determinata e totalmente diversa per atteggiamento dalla gara di Vibo a quella con il Pompei, ma anche non particolarmente fortunata per quello che riguarda gli acciacchi. Tutti in una volta, molti nello stesso reparto, troppi quelli che hanno colpito i giocatori più importanti.

Le conseguenze della sfida vinta contro la Vibonese sono state pesanti, molto pesanti con quattro titolari fuori causa, tutti insieme. Assenze che hanno avuto un peso notevole anche sul piano carismatico elemento quest’ultimo che è venuto meno domenica scorsa al Granillo in un determinato momento della partita. Non essendoci un bollettino ufficiale che ci aggiorna sui vari recuperi, andiamo per indiscrezioni. Il primo quasi sicuramente a disposizione dovrebbe essere il centrocampista Salandria, stoppato da una forte contusione.

Il tecnico spera di recuperare anche Barillà, reduce da intervento chirurgico al polso e pronto a indossare una protezione che gli consenta di mettere a riparo quella zona del braccio. Su Cham le speranze sono minime, anche se Trocini confida sulla forza fisica del calciatore e la voglia di tornare il prima possibile in campo. Lazar è tornato ad allenarsi, mentre ne avranno ancora per qualche settimana Porcino, elemento insostituibile e Dall’Oglio.