‘Sunsetland’, a Reggio il tramonto diventa protagonista. Due mesi di musica con dj locali e internazionali

Sabato 5 luglio alle ore 10:00 nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa di presentazione degli eventi dell’Estate Reggina 2025 promossi dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Curiosità per conoscere i dettagli degli eventi della programmazione estiva come il festival di musica popolare Radici – 2025, il Sunsetland Summer Festival, il Cilea Liric & Classic Music Festival 2025, il Sunsetland dj set, il festival Morgana, l’Estate dei Reggini, Sky Calciomercato, nonché gli eventi che animeranno i territori delle ex 14 Circoscrizioni e quelli si terranno durante le Feste Mariane di settembre.

Tra i progetti che maggiormente incuriosiscono e possiedono senza dubbio importanti potenzialità attrattive c’è sicuramente Sunsetland.

Il Comune di Reggio Calabria infatti ha deciso di valorizzare il tramonto come un vero e proprio asset turistico e culturale con Sunsetland, che dal 12 luglio trasformerà il tramonto in un’occasione di festa e musica. Ogni giorno, al tramonto e per circa un’ora, la città sarà attraversata da dj set che accompagneranno il calar del sole, creando un’esperienza unica e condivisa per residenti e turisti.

L’iniziativa si inserisce in un progetto ambizioso che punta a valorizzare il tramonto come simbolo distintivo di Reggio Calabria, con l’obiettivo di attrarre visitatori e di offrire un’esperienza autentica, immersa nella bellezza naturale e nella cultura locale.

Sunsetland non sarà solo una serie di eventi musicali, ma un’opportunità per promuovere la città come una destinazione turistica che sa unire la bellezza del paesaggio con il dinamismo della musica e della partecipazione sociale.

Il progetto si estende per due mesi, con i dj set che si terranno tutti i giorni fino a settembre, in coincidenza delle festività mariane. Reggio Calabria si prepara quindi ad accogliere migliaia di visitatori con eventi quotidiani che, attraverso il coinvolgimento di artisti locali e internazionali, renderanno il tramonto un appuntamento imperdibile per tutti.

Le parole dell’assessore Carmelo Romeo

L’assessore Carmelo Romeo ai microfoni di CityNow ha parlato con entusiasmo del progetto, spiegando l’obiettivo di questa iniziativa: “Rispetto alle linee di Filmmaster, abbiamo voluto puntare tanto sul tramonto, per fare questo metteremo in campo una serie di attività che sabato presenteremo alla città.

La più visibile e ‘rumorosa’ sarà il dj set di Sunsetland, dal 12 luglio, tutti i giorni al tramonto, per circa un’ora. Per valorizzare al meglio i nostri dj, abbiamo voluto spingere molto su quelli locali. In un festival di circa 65 giorni, ci saranno numerosi dj internazionali, che accompagneranno i dj reggini. Siamo soddisfatti di questa iniziativa e anche dell’ottima riuscita del laboratorio per dj, che ha visto pervenire numerose richieste e diversi giovani della nostra città frequentare il corso, al cospetto di polemiche gratuite”, conclude l’assessore Romeo.

I dj protagonisti di Sunsetland

Rispetto ai nomi che animeranno il Sunsetland, secondo quanto raccolto ci saranno Andrea Damante, Melvin Coxxx e Giorgio Prezioso tra i dj che prenderanno parte al nuovo festival reggino. I 3 artisti, insieme a numerosi altri dj internazionali e locali, porteranno la loro musica in questo evento che promette di diventare uno dei principali appuntamenti estivi in riva allo Stretto.