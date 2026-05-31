Gazzetta del Sud: ‘L’operazione potrebbe definirsi sulla base di quasi 2 milioni di euro’

Nuovo aggiornamento su Gazzetta del Sud riguardo la trattativa per la cessione della Reggina. Si parla anche di cifre importanti: “Prosegue senza rallentamenti il percorso del gruppo guidato da Matt Rizzetta. Nel frattempo, la posizione di Ballarino appare sempre più isolata. I tifosi della Curva Sud hanno ribadito che continueranno a disertare lo stadio finché l’attuale dirigenza resterà alla guida della società.

Tra le parti sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima. L’operazione potrebbe definirsi sulla base di quasi 2 milioni di euro, debiti compresi.

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L’investitore italo-americano si è detto fiducioso sull’esito positivo della trattativa. Ha, inoltre, fornito una tempistica per il closing: “Salvo sorprese, dovrebbe avvenire tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Nei prossimi giorni lavoreremo a un preaccordo, cui seguiranno la fase di “due diligence, il passaggio notarile e la possibile chiusura dell’operazione in tempi piuttosto rapidi. Resta comunque massima prudenza perché mancano ancora alcuni dettagli da definire“.

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Sulla squadra di chi saranno i suoi collaboratori ha aggiunto: “Voglio gente che abbia fame, ambizione e la volontà di riportare dignità calcistica e una cultura vincente in una piazza importante come quella reggina“.

Ma circolano già i primi nomi. L’imprenditore statunitense avrebbe bloccato Domenico Fracchiolla, ex direttore sportivo della Reggiana. Considarato un grande scopritore di talenti, sarebbe chiamato a co- struire un organico competitivo. Il ruolo di club manager andrebbe invece all’esperto Angelo Maiolo, originario della Locride. Verso la permanenza anche il DG Peppe Praticò, seppur con mansioni diverse. Tutto molto bello. Eppure, mancano ancora le firme. Fino a quando non verrà messo nero su bianco, è preferibile continuare a utilizzare il condizionale.

Rizzetta si trova a New York e sarebbe pronto a partire pe raggiungere l’Italia. Starebbe attendendo il via libera definitivo da parte di Ballarino. L’obiettivo sarebbe quello di riportare la formazione amaranto in serie B, restituendo dignità calcistica a una città che lui considera tra le più belle e appassionate d’Italia. Ha inoltre manifestato il suo amore per la regione bruzia, anche in virtù delle proprie radici e di quelle della moglie.

Allo stesso tempo, da uomo d’affari, vede nella Reggina un enorme potenziale sotto il profilo commerciale e progettuale, in considerazione anche del forte legame che milioni di calabresi nel mondo hanno con la terra natia. Rizzetta ha inoltre annunciato di non avere alcuna intenzione di lasciare il Campobasso. Resterà in Molise anche per onorare gli impegni presi con la comunità e con le aziende del territorio.

Nel frattempo, sul tavolo di Nino Ballarino ci sarebbe un’altra proposta, formulata da un gruppo reggino. Un’ipotesi che il professore etneo starebbe valutando con cautela.

Ma il gruppo Rizzetta risulterebbe nettamente in vantaggio sulle altre cordate in lizza”.