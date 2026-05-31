Volley: il sogno della Puliservice si ferma a un passo dal traguardo

Dopo una lunga ed estenuante cavalcata, il campionato di C Femminile ha palesato il suo esito finale.

Pallavolo Rossano firma, con merito il grande Slam, ribalta il fattore campo e, dopo aver vinto la Coppa Calabria al Palacalafiore riesce a trionfare anche nella finalissima del campionato.

Al PalaCsi termina 1 a 3. Questi i parziali: 19-25,25-22,19-25,19-25.

Pubblico da favola. L’impianto del Palacsi di Gallina si dimostra un catino incredibile.

Ottima e sportiva la cornice di pubblico ospite venuta da Rossano.

Compatto e rumoroso il pubblico amaranto.

Rossano viene premiata con maggiore costanza in campo e maggiore compattezza che sfrutta il vincente primo set, subisce il ritorno reggino ma raddrizza la situazione dal terzo in poi.

Un plauso alle ospiti che vincono con merito, così come per le amaranto che, sfruttando tutto il roster a propria disposizione le hanno provate tutte per provare a ribaltare il risultato.